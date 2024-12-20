В Верховной раде Украины рассказали, кто мешает заключению мира с РФ

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский и Ермак мешают восстановлению мира на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак мешают заключению мира с РФ. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.

Таким образом парламентарий прокомментировал негативную реакцию главы государства на прямую линию российского лидера Владимира Путина, в ходе которой он заявил о готовности Москвы к диалогу с Киевом без каких-либо предварительных условий.

«Зеленский и Ермак — это враги Украины и всего украинского народа!!! Сейчас, когда появился шанс на мир, когда появился шанс сохранить жизни, да и вообще Украину, они делают все возможное, чтобы сорвать мирные инициативы!» — подчеркнул законодатель.

По мнению Дмитрука, Зеленский и Ермак несут ответственность за уничтожение страны. В связи с этим им надо назначить самое суровое наказание, добавил он.

19 декабря Путин провел прямую линию и большую пресс-конференцию, в ходе которой подвел итоги уходящего года. Во время мероприятия президент РФ сообщил, что готов вести диалог по урегулированию конфликта на Украине без предварительных условий. Но, как отметил глава государства, участники переговоров должны учитывать реалии на земле и стамбульские договоренности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В тот же день Зеленский назвал неприемлемыми форматы прекращения конфликта между Киевом и Москвой, которые будут сводиться к заморозке боевых действий. Он уточнил, что украинское руководство не согласится на прекращение огня без гарантий безопасности.

Ранее на Западе отвергли идею о мирных переговорах по Украине из-за сильной позиции РФ.