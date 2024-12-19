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Орбан дал совет Зеленскому по рождественскому перемирию

Орбан: Зеленскому следует определиться с рождественским перемирием

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Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует ответить на предложение о прекращении огня в зоне российско-украинского конфликта в период рождественских праздников, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщается в X (ранее Twitter) политика.

Он подчеркнул, что предложение о прекращении огня «лежит на столе, Зеленскому следует принять или отклонить его. Орбан подчеркнул, что это решение является ответственностью президента Украины.

18 декабря советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин отверг предложение Виктора Орбана о прекращении огня в конфликте Москвы и Киева, назвав премьера Венгрии «гонцом от Путина».

15 декабря глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Орбан хотел поговорить по телефону с Зеленским, однако Киев отказал Будапешту после соответствующего запроса. По словам дипломата, Орбан хотел предложить украинскому лидеру заключить с Россией рождественское перемирие и провести масштабный обмен пленными.

Ранее Зеленский понадеялся, что Орбан «не будет звонить хотя бы Асаду».

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