Путин отреагировал на предложение Орбана о рождественском перемирии

Президент России Владимир Путин рассказал о предложении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана объявить рождественское перемирие на фронте и обмен пленными.

По словам Путина, он не отказывался от такого предложения, но предложил Орбану поинтересоваться мнением украинской стороны.

«Я не отказался, я сказал в принципе надо подумать. Ну да, но вы поговорите с украинской стороной», — сказал президент РФ.

Путин отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Орбаном отказался от перемирия.

«Глава украинского режима ответил — никакого обмена пленными, никакого перемирия», — сказал Путин.

По его словам, Россия минимум три раза соглашалась на мирные инициативы с Украиной, но «отказывался киевский режим».

До этого Орбан заявлял, что Зеленскому следует ответить на предложение о прекращении огня в зоне российско-украинского конфликта в период рождественских праздников. Он подчеркнул, что предложение о прекращении огня «лежит на столе, Зеленскому следует принять или отклонить его». Орбан подчеркнул, что это решение является ответственностью президента Украины.

Ранее задавший Путину вопрос журналист NBC убежал с рюкзаком с прямой линии.