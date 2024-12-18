Орбан сравнил Брюссель с Мордором

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил Брюссель с мрачным Мордором из произведения Джона Толкина «Властелин колец». Об этом он заявил в интервью венгерскому YouTube-каналу Patriota.
По его словам, Брюссель выступает в роли последнего плацдарма либералов, проигрывающих в Европе патриотам.
«Это область Мордор, занятая Темным Властелином, — либералы только там», — сказал Орбан.
До этого лидеры стран Евросоюза решили «заблокировать» Орбана на предстоящем саммите лидеров государств — членов блока.
Представители Евросоюза также высказали недовольство в связи с тем, что Орбан не согласовал с ними планы посетить Грузию, поскольку его поездка якобы нарушила электоральный процесс. После поездки в Грузию Орбан отметил, что парламентские выборы в государстве были демократическими и отразили волю народа.
Ранее Орбан заявил, что руководство Евросоюза состоит в заговоре с целью свержения законного правительства Венгрии.