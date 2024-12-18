Орбан сравнил Брюссель с Мордором

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил Брюссель с мрачным Мордором из произведения Джона Толкина «Властелин колец». Об этом он заявил в интервью венгерскому YouTube-каналу Patriota.

По его словам, Брюссель выступает в роли последнего плацдарма либералов, проигрывающих в Европе патриотам.

«Это область Мордор, занятая Темным Властелином, — либералы только там», — сказал Орбан.

До этого лидеры стран Евросоюза решили «заблокировать» Орбана на предстоящем саммите лидеров государств — членов блока.

Представители Евросоюза также высказали недовольство в связи с тем, что Орбан не согласовал с ними планы посетить Грузию, поскольку его поездка якобы нарушила электоральный процесс. После поездки в Грузию Орбан отметил, что парламентские выборы в государстве были демократическими и отразили волю народа.

Ранее Орбан заявил, что руководство Евросоюза состоит в заговоре с целью свержения законного правительства Венгрии.