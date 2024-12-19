Шольц и Трамп признали, что конфликт на Украине длится слишком долго

Шольц и Трамп признали, что пора найти путь к миру на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп признали в ходе беседы, что конфликт на Украине длится слишком долго. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта.

По его словам, основное внимание в ходе обсуждения было уделено проблемам политики безопасности в Европе. Хебештрайт рассказал журналистам, что Шольц и Трамп согласились, что конфликт на Украине «продолжается уже слишком долго и что важно как можно скорее встать на путь к справедливому, честному и устойчивому миру».

7 декабря федеральный канцлер Германии допустил тесное сотрудничество с избранным президентом США по вопросу мирного урегулирования на Украине.

18 декабря кандидат в спецпосланники избранного президента США по Украине Кит Келлог высказал мнение, что Москва и Киев готовы к началу диалога о мире.

В начале декабря OSW Report опубликовал одну из первых версий плана посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Он содержит пять пунктов. Первый — прекращение изоляции России и налаживание контактов с президентом России Владимиром Путиным. Второй — оказание давления на Москву и Киев с целью начала переговоров.

Ранее в России назвали неприемлемыми условия посланника Трампа по Украине.