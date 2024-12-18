Спецпосланник Трампа по Украине заявил, что Киев и Москва готовы к диалогу

Кандидат в спецпосланники избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине Кит Келлог считает, что Москва и Киев готовы к началу диалога о мире. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Абсолютно. Я думаю, что обе стороны полностью готовы», — прокомментировал текущую ситуацию Келлог.

В начале декабря OSW Report опубликовал одну из первых версий плана посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Он содержит пять пунктов. Первый — прекращение изоляции России и налаживание контактов с президентом России Владимиром Путиным. Второй — оказание давления на Москву и Киев с целью начала переговоров.

Третий пункт предполагает некоторые уступки России, в четвертом пункте рассматривается вопрос о поддержке Киева, а завершающий пункт плана предполагает, что Вашингтон прекратит военную помощь Киеву, если тот не пойдет на мирные переговоры.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия готова рассмотреть предложения Трампа по Украине.