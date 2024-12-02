Опубликован план посланника Трампа по Украине

Одна из первых версий плана посланника избранного президента США Дональда Трампа, Кита Келлога, стала доступна общественности. Документ опубликовал OSW Report (с. 45-46).

Свою программу Келлог написал в соавторстве с вице-председателем Центра американской безопасности Института политики America First Фредериком Флейцем. План был подготовлен в апреле 2024 года в рамках доклада на тему «Россия и Украина».

Он содержит пять пунктов. Первый — прекращение изоляции России и налаживание контактов с президентом России Владимиром Путиным. Второй — оказание давления на Москву и Киев с целью начала переговоров.

Третий пункт предполагает некоторые уступки России, а именно: отказ от рассмотрения вопроса о принятии Украины в НАТО на 10 лет, сохранение за Москвой занятых территорий. Кроме того, предусмотрена постепенная отмена санкций и нормализация отношений со Штатами, если будет заключен мир, «приемлемый для Украины».

В четвертом пункте рассматривается вопрос о поддержке Киева. Келлог и Флейц предлагают дать Украине двусторонние гарантии безопасности и продолжать оказывать ей военную поддержку. Кроме того, Киеву разрешат официально не признавать контроль России над территориями, но запретят решать вопрос силовым путем.

Завершающий пункт плана предполагает, что Вашингтон прекратит военную помощь Киеву, если тот не пойдет на мирные переговоры.

В конце ноября Трамп подтвердил, что выбрал Келлога для должности специального посланника по Украине и России. Республиканец надеется, что вместе с генералом ему удастся достичь «мира посредством силы». Агентство Reuters сообщало, что Келлог может сыграть центральную роль в попытках урегулировать украинский конфликт. Он известен как один из советников Трампа, разработавших мирный план по принуждению России и Украины к переговорам. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России назвали неприемлемыми условия посланника Трампа по Украине.