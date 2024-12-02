Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал заявление генерал-лейтенанта Кита Келлога (которого избранный президент США Дональд Трамп назначил специальным посланником по Украине и России) о готовности отстаивать интересы Вашингтона путем продвижения концепции «мира через силу».

Он обратил внимание, что Келлог предлагает частично снять санкции с РФ в обмен на создание демилитаризованной зоны на линии боевого соприкосновения.

«К сожалению, как и ожидалось, предложение Келлога — это все еще не нулевая точка, с которой можно строить новую систему безопасности в мире и Европе. Это все еще минусовая позиция», — сказал Малофеев.

По его мнению, администрации Трампа следует начать с того, чтобы решение нынешнего американского лидера Джо Байдена о бомбардировке территории России американскими ракетами было немедленно отменено.

В конце ноября Трамп подтвердил, что выбрал Кита Келлога для должности специального посланника по Украине и России. Республиканец надеется, что вместе с генералом ему удастся достичь «мира посредством силы». Агентство Reuters сообщало, что Келлог может сыграть центральную роль в попытках урегулировать украинский конфликт. Он известен как один из советников Трампа, разработавших мирный план по принуждению России и Украины к переговорам. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-сотрудник ЦРУ назвал нелепой идею об увеличении военной помощи США Украине.