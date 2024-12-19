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Путин признался, что стал меньше шутить за последние несколько лет

Путин заявил, что за последние годы стал меньше шутить и почти перестал смеяться

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии признался, что за почти три года специальной военной операции на Украине стал меньше шутить и почти перестал смеяться.

Журналист Андрей Колесников поинтересовался у главы государства, как прошедшие в течение спецоперации три года изменили президента.

«Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», — ответил Путин.

Президент также рассказал, что на регулярной основе общается с российскими военнослужащими. Он отметил, что бойцы передают ему в подарок шевроны и прочие сувениры. Путин подчеркнул, что продвижение российских войск идет каждый день по всей линии с фронта, российские бойцы на фронте действуют героически.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин ответил на вопрос, сколько продлится СВО.

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Прямая линия Путина — 2024
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