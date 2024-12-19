Путин рассказал, чем украшен его кабинет

Президент России Владимир Путин рассказал во время прямой линии, что у него нет никаких портретов в кабинете.

Глава государства отметил, что в одном из кабинетов у него есть икона, а в другом — бюст российского ученого Михаила Ломоносова.

«У меня нет портретов в кабинетах. В одном висит икона, а во втором стоит бюст Ломоносова», — ответил он.

В четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин подвел итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Второй год подряд формат совмещен с большой пресс-конференцией: вопросы президенту задают как граждане, так и журналисты. Количество обращений к началу прямой линии с Путиным превысило 2,2 млн. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее задавший Путину вопрос журналист NBC убежал с рюкзаком с прямой линии.