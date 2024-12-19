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Путин заявил, что в России будут бороться с инфляцией

Путин: Россия будет бороться с инфляцией

Россия будет бороться с инфляцией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Инфляция есть. Мы будем с этим бороться», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си.

Глава государства отметил, что в России при этом фиксируются впечатляющие темпы экономического роста.

«Мы заняли четвертое место в мире по паритету покупательной способности, сообщите вашим читателям. Первое место в Европе, оставив далеко позади Великобританию», — сказал президент.

Путин отметил, что рост российской экономики в 2024 году может достичь 4%.

Также глава российского государства заявил, что Центральный банк мог бы эффективнее и раньше использовать инструменты, не связанные с ростом ставки. Он добавил, что инфляция в России является тревожным сигналом.

19 декабря Путин провел итоги года в совмещенном формате прямой линии и пресс-конференции. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Ксения Собчак пришла на прямую линию с Путиным.

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Прямая линия Путина — 2024
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