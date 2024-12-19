Путин назвал инфляцию в России тревожным сигналом

Инфляция в России является тревожным сигналом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам 2024 года.

«Инфляция — тревожный сигнал. Я разговаривал с Набиуллиной, она сказала, что инфляция составляет 9,3%, но зарплаты населения выросли на 9% в реальном выражении. Доходы населения подросли. Ситуация стабильная и надежная. Есть проблемы. Это инфляция. На следующий год по разным оценкам (инфляция) должна у нас быть 2–2,5%. Это то, к чему мы должны стремиться», — сказал президент.

Путин добавил, что на следующий год в России инфляция ожидается на уровне 2–2,5%.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Мероприятие проводится в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии в третий раз.

Ранее Ксения Собчак пришла на прямую линию с Путиным.