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Путин назвал инфляцию в России тревожным сигналом

Владимир Путин счел инфляцию в РФ тревожным сигналом

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Михаил Терещенк/ТАСС

Инфляция в России является тревожным сигналом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам 2024 года.

«Инфляция — тревожный сигнал. Я разговаривал с Набиуллиной, она сказала, что инфляция составляет 9,3%, но зарплаты населения выросли на 9% в реальном выражении. Доходы населения подросли. Ситуация стабильная и надежная. Есть проблемы. Это инфляция. На следующий год по разным оценкам (инфляция) должна у нас быть 2–2,5%. Это то, к чему мы должны стремиться», — сказал президент.

Путин добавил, что на следующий год в России инфляция ожидается на уровне 2–2,5%.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Мероприятие проводится в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии в третий раз.

Ранее Ксения Собчак пришла на прямую линию с Путиным.

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Прямая линия Путина — 2024
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