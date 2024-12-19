Собчак пришла на прямую линию с Путиным

Журналистка Ксения Собчак приехала на совместную прямую линию и пресс-конференцию президента России Владимира Путина. В беседе с ТАСС она выразила позитивные ожидания от мероприятия, однако отказалась раскрывать содержание своего вопроса к главе государства.

Собчак заявила, что планирует задать один вопрос.

«Самые радостные», — ответила Собчак на вопрос, какие у нее ожидания от мероприятия.

В этом году президент России Владимир Путин подведет итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии в третий раз.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в полдень по московскому времени и продлится приблизительно до 15 часов. Федеральные телеканалы, такие как Первый канал, «Россия 1», выделили для ее трансляции три часа эфирного времени.

8 декабря на сайте moskva-putinu.ru стартовал прием вопросов для прямой линии с российским лидером. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что удовлетворить все просьбы россиян невозможно, но они не останутся без внимания.

Ранее сообщалось, что Путин получил более 2 млн сообщений к прямой линии.