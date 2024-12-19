Путин высказался о недоработках Банка России

Центральный банк мог бы эффективнее и раньше использовать инструменты, не связанные с ростом ключевой ставки, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

Путин во время прямой линии также заявил, что рост цен в России связан с урожаем, мировыми ценами и санкциями. Также, по его словам, предложение не успевает за спросом. Он отметил, что рост цен — «вещь плохая», но выразил надежду, что власти смогут с этим справиться.

На прошлой неделе директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган заявил, что ключевая ставка в России находится на высоком уровне, потому что потребительский спрос в стране растет быстрыми темпами и подогревается внутренними факторами — быстрым ростом кредитования и масштабными бюджетными расходами.

В настоящее время ключевая ставка находится на уровне 21%. Экс-глава ЦБ Сергей Дубинин и восемь опрошенных экономистов и аналитиков считают, что ЦБ на заседании 20 декабря с большой долей вероятности повысит ключевую ставку до 22–23%.

Ранее россиянам рассказали, в каком случае ключевую ставку могут повысить до 25%.