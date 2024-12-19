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Путин ответил на вопрос, почему он не отвечает на оскорбления иностранных чиновников

Путин объяснил оскорбительные высказывания в его адрес из-за рубежа бессилием

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии ответил, почему не отвечает на оскорбительные высказывания в его адрес из-за рубежа.

«Я уже говорил: кто обзывается, тот сам так называется. Делается это от бессилия. А нам зачем демонстрировать это бессилие?» — сказал он.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

В октябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал квинтэссенцией американской модели международных отношений оскорбления кандидата в президенты США Камалы Харрис в адрес Путина и других политиков. По его словам, высший политический истеблишмент США, видимо, впитал соответствующую политическую культуру.

До этого президент США Джо Байден называл российского лидера «сумасшедшим сукиным сыном», «мясником», «военным преступником» и «диктатором». Путин в свою очередь реагировал на высказывания американского коллеги сдержанно, добавляя, что «кто так обзывается, тот так и называется».

Ранее Песков заявил, что Зеленский стал хамить Орбану.

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Прямая линия Путина — 2024
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