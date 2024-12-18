Песков заявил, что Зеленский стал хамить Орбану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начал хамить премьеру Венгрии Виктору Орбану, отвергая его мирные инициативы.

«Мы видим, что Зеленский начал хамить Орбану», — заявил Песков.

По его словам, «от киевского режима можно все ожидать».

Он добавил, что украинские власти демонстрируют «не только опасную и преступную сущность... но и чрезвычайное бескультурье».

15 декабря глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Орбан хотел поговорить по телефону с Зеленским, однако Киев отказал Будапешту после соответствующего запроса. По словам дипломата, Орбан хотел предложить украинскому лидеру заключить с Россией рождественское перемирие и провести масштабный обмен пленными.

Министерство иностранных дел Украины охарактеризовало предложение Венгрии о рождественском перемирии как «аморальные манипуляции», а Зеленский заявил, что «не пустит таких, как Орбан» и хочет прямых переговоров с США. Орбан заявил, что не станет реагировать на оскорбления Зеленского.

Ранее советник Зеленского отверг предложения Орбана, назвав его «гонцом от Путина».