Песков прокомментировал оскорбления Харрис в адрес Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал квинтэссенцией американской модели международных отношений оскорбления кандидата в президенты США Камалы Харрис в адрес российского лидера Владимира Путина и других политиков. Таким мнением представитель Кремля поделился в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.

По словам Пескова, высший политический истеблишмент США, видимо, впитал соответствующую политическую культуру.

«Это, собственно, наверное, квинтэссенция той самой модели международных отношений, которую они пытаются навязывать всему миру, и той самой модели, которая все меньше начинает нравиться мировому большинству», — сказал пресс-секретарь.

Харрис в интервью радиостанции SiriusXM, говоря о своем сопернике в президентской гонке Дональде Трампе и его контактах с Россией, назвала Путина диктатором.

Позднее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что оскорбления кандидата на пост президента США в адрес российского лидера говорят об ее уровне интеллекта и безысходности.

Посольство России в США также возмутилось словами Харрис.

Ранее Харрис обвинила Трампа в желании бросить Украину ради Путина.