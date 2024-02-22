«Адекватная реакция»: Путин ответил на слова Байдена о «сумасшедшем сукином сыне» Посольство РФ направило ноту в Госдеп из-за оскорбления Байдена в адрес Путина

Владимир Путин назвал высказывание американского коллеги Джо Байдена, назвавшего его «сумасшедшим сукиным сыном», адекватной реакцией на слова о том, что нынешний глава США предпочтительнее для России. Путин добавил, что не изменил своей позиции. Тем не менее, посол РФ в США Анатолий Антонов направил жесткую ноту протеста в связи с высказыванием Байдена. Официальный представитель МИД Мария Захарова и зампред Совбеза Дмитрий Медведев тоже выразили недовольство.

Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным прокомментировал высказывание американского коллеги Джо Байдена — он назвал российского лидера «сумасшедшим сукиным сыном». Репортер опубликовал видео в своем Telegram-канале.

Путин прибыл с рабочим визитом в Казань, где проехал за рулем «КамАЗа». Зарубин встретил президента «на морозе» и спросил, доложили ли ему о «хамском» высказывании Байдена.

«Вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента Соединенных Штатов. Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав, потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны», — заявил Путин.

Президент добавил, что Байден не может сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог.»

«Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения. И эта реакция абсолютно адекватная, а значит, я был прав. И то, что я говорил, я говорю прежде всего для нашей аудитории, а не для американской. Вы же российский журналист, вы у меня спросили, что для нас лучше. Я как тогда сказал, так и сейчас считаю и могу повторить: Байден», — отметил Путин.

14 февраля Зарубин опубликовал фрагмент интервью с Путиным, в котором российский президент назвал Байдена более предпочитетльным для России президентом США, чем его соперник Дональд Трамп. Глава государства обосновал свою позицию, назвав Байдена «политиком старой формации», а также «более опытным» и «прогнозируемым» человеком. При этом он подчеркнул, что российские власти готовы работать с любым президентом, которого выберет американский народ.

Реакция России

Посол России в США Анатолий Антонов направил «жесткую ноту протеста о возмутительном характере и недопустимости оскорблений со стороны американского руководства в адрес российского президента» утром 22 февраля, как только Госдеп начал работать, сообщило дипломатическое представительство в Telegram-канале.

«Вряд ли нынешнюю ситуацию получится урегулировать простыми извинениями, да и американские власти на это не пойдут. Строго говоря, мы не рассчитываем на адекватную реакцию. По мере приближения к ноябрьским выборам в Америке такого рода эскапады становятся рутинными», — добавил Антонов.

Посол отметил, что бывший американский президент Джон Кеннеди даже в разгар холодной войны говорил о важности уважительного отношения к России и не допускал уничижительных заявлений.

«Администрация продолжает разрушать остатки позитивного наследия российско-американских отношений. Делается все для того, чтобы спровоцировать нас на эмоциональные ответные шаги. Очевидно, что грубость, ругань, нецензурные высказывания не служат укреплению стратегической безопасности, столь необходимой миру в текущих исторических условиях», — заключил Антонов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале выразила мнение, что выражение «сумасшедший сукин сын» ассоциируется у американцев с Хантером Байденом — сыном президента США. Она посоветовала американскому лидеру постараться вспомнить об этом, когда он в следующий раз решит использовать подобные слова.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X также прокомментировал высказывание Байдена, назвав его «старикашкой»:

«В отличие от того, что сказал президент США, экзистенциальная угроза заключается не в климате, а в бесполезных старикашках типа самого Байдена, которые уже впали в маразм и готовы начать войну против России», — написал Медведев.

Слова Байдена

Накануне Джо Байден выступал на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско. В своей речи он заявил:

«У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта, но экзистенциальной угрозой человечеству являются климатические изменения».

Это не первое оскорбление Байдена. Ранее он также называл лидера РФ «мясником», «военным преступником» и «диктатором». Путин в свою очередь реагировал на высказывния американского коллеги сдержано, добавляя «кто так обзывается, тот так и называется».