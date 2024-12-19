Путин заявил, что он уберег Россию

Президент России Владимир Путин заявил, что он уберег страну, она могла полностью утратить суверенитет. Об этом он сказал в ходе итоговой пресс-конференции.

«Уберег ли я страну? Да, уберег. Мы отошли от края пропасти. Мы шли к полной утрате суверенитета. А без суверенитета Россия существовать не может», — заявил Путин.

Президент также отметил, что решение о начале специальной военной операции (СВО) на Украине нужно было принимать раньше. Так Путин ответил на вопрос о том, изменил ли бы он свое решение о начале СВО в случае возвращения в февраль 2022 года.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Мероприятие проводится в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии в третий раз.

Ранее Путин ответил на вопрос, сколько продлится СВО.