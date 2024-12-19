Путин ответил на вопрос, сколько продлится СВО

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что в настоящее время нельзя загадывать, сколько времени еще продлится специальная военная операция (СВО).

По его словам, ситуация на СВО меняется кардинально и продвижение Вооруженных сил РФ идет по всей линии фронта.

Также Путин рассказал, что регулярно общается с российскими военнослужащими, которые участвуют в спецоперации. Он также показал знамя 155-й бригады морской пехоты, которое ему подарили.

В четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Второй год подряд формат совмещен с большой пресс-конференцией: вопросы президенту задают как граждане, так и журналисты. Количество обращений к началу прямой линии с Путиным превысило 2,2 млн. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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