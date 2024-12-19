Путин ответил, изменил бы он решение о начале СВО в случае возвращения в февраль 2022 года

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что решение о начале специальной военной операции (СВО) на Украине нужно было принимать раньше.

«Такое решение надо было принимать раньше. Нужно было готовиться к этим событиям. События 22-го года мы начали без особой подготовки, ждать больше было уже нельзя», — сказал он.

Так Путин ответил на вопрос о том, изменил бы он свое решение о начале СВО в случае возвращения в февраль 2022 года.

По его словам, решение о начале СВО было вынужденным, нельзя было оставлять ситуацию такой, какая она была.

Путин отметил, что годы с начала СВО стали серьезным испытанием для всей страны. Он признался, что за этот период стал меньше шутить и почти перестал смеяться.

До этого президент рассказал, что на регулярной основе общается с российскими военнослужащими. Он сообщил, что бойцы передают ему в подарок шевроны и прочие сувениры. Путин подчеркнул, что продвижение Вооруженных сил РФ идет каждый день по всей линии с фронта.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин ответил на вопрос, сколько продлится СВО.