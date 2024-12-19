Путин заявил о задержании в Словакии украинских диверсантов

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что получил информацию по линии спецслужб о задержании в Словакии украинских диверсантов.

По его словам, они были задержаны с картами расположения газовых объектов России в Словакии.

Он отметил, что поручит по партнерским каналам выяснить, что это за акция.

До этого сообщалось, что Украина предупредила Словакию о прекращении транзита российского газа с 1 января 2025 года. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что его страна готова рассмотреть возможность транспортировки любого газа, кроме российского. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что страны Европы должны найти способ продолжить транзит газа из РФ.

В четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Второй год подряд формат совмещен с большой пресс-конференцией: вопросы президенту задают как граждане, так и журналисты. Количество обращений к началу прямой линии с Путиным превысило 2,2 млн. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее задавший Путину вопрос журналист NBC убежал с рюкзаком с прямой линии.