Задавший Путину вопрос журналист NBC убежал с рюкзаком с прямой линии

Британский журналист Кир Симмонс, который работает на американскую компанию NBC, спешно покинул прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, совмещенную с его пресс-конференцией. Видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

На предоставленных журналистом кадрах видно, как Симмонс с рюкзаком в руке буквально убегает из зала, где проводится прямая линия с президентом.

«Можно, конечно, всегда сказать, что он поторопился на свой прямой эфир. Но — каждый пусть делает выводы сам», — иронично подписал публикацию Зарубин.

Позже журналист уточнил, что Симмонс действительно покинул пресс-конференцию президента России из-за собственного прямого эфира.

Во время прямой линии журналист NBC задал вопрос Путину и попросил российского лидера узнать у бывшего президента Сирии Башара Асада о судьбе американского журналиста Остина Тайса, который пропал в Сирии 12 лет назад. Путин пообещал, что задаст этот вопрос бывшему президенту Сирии.

Также Симмонс заявил, что Путин на фоне украинского конфликта и ситуации в Сирии якобы оказался в «уязвимом положении» и поинтересовался, на какие компромиссы Россия готова пойти на потенциальных переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом.

В четверг, 19 декабря, президент России подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Второй год подряд формат совмещен с большой пресс-конференцией: вопросы президенту задают как граждане, так и журналисты, включая сотрудников иностранных СМИ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил, что ему будет о чем поговорить с Трампом.