Премьер Словакии предостерег Европу от «пересохших газопроводов»

Страны Европы должны найти способ продолжить транзит газа из РФ. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает Bloomberg.

Словакия получает российский газ благодаря транзиту через Украину. На этом страна ежегодно зарабатывает до €500 млн, рассказал Фицо. Рост государственных запасов находится под угрозой, если не будут приняты альтернативные меры, уточнил премьер.

Фицо задался вопросом: «Мы просто позволим этому трубопроводу пересохнуть?»

«Почему? Потому что вам не нравятся русские?» — сказал он.

После этого он ответил на свой риторический вопрос: «Ладно, они мне нравятся».

Премьер Словакии напомнил, что продолжение поставок газа важно и для Украины, которая получает деньги за транзит.

Накануне сообщалось, что Украина предупредила Словакию о прекращении транзита российского газа с 1 января 2025 года. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что его страна готова рассмотреть возможность транспортировки любого газа, кроме российского.

Об усиленном снижении стоимости акций «Газпрома» сообщалось также 4 декабря. Это произошло на фоне заявления министра финансов России Антона Силуанова, согласно которому ведомство не закладывало в бюджет на 2025 год поступление дивидендов от «Газпрома». По его словам, общий подход министерства заключается в том, что госкомпании должны отдавать 50% своей прибыли в качестве дивидендов.

Ранее австрийская компания расторгла контракт с «Газпромом».