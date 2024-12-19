Путин назвал главного «бенефициара» событий в Сирии

Главным «бенефициаром» событий в Сирии является Израиль. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года.

Он подчеркнул, что Россия осуждает захват Израилем любых сирийских территорий. При этом российский лидер выразил надежду, что Израиль когда-нибудь выведет свои войска с сирийской территории, но на данный момент Тель-Авив собирается лишь усиливать свое присутствие.

Путин также отметил, что Россия планирует сохранить базы в Сирии.

16 декабря избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что за свержением правительства президента Башара Асада в Сирии стоит Турция.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Мероприятие проводится в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии в третий раз.

Ранее Путин пообещал задать Асаду вопрос о судьбе пропавшего журналиста из США.