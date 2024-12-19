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Путин заявил, что Россия планирует сохранить базы в Сирии

Путин: на Ближнем Востоке выступают за то, чтобы базы РФ остались в Сирии

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил во время прямой линии, что подавляющее число стран Ближнего Востока выступают за то, чтобы военные базы РФ в Сирии остались.

«Мы очень рассчитываем, что там (в Сирии. — прим. ред.) наступит мир и спокойствие», — сказал Путин, говоря о ситуации в Сирии.

По его словам, Россия поддерживает отношения с группировками в Сирии, и все они заинтересованы в том, чтобы российские базы остались. Путин уточнил, что решение по базам будет принято после того, как станет известно, какие интересы преследует новое правительство страны.

Также президент отметил, что Россия предложила использовать базу Хмеймим и базу в Тартусе для доставки гуманитарной помощи в Сирию.

Также Путин заявил во время прямой линии, что не виделся с президентом Сирии Башаром Асадом после его приезда в Москву.

В четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Второй год подряд формат совмещен с большой пресс-конференцией: вопросы президенту задают как граждане, так и журналисты. Количество обращений к началу прямой линии с Путиным превысило 2,2 млн. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Жириновского про свержение Асада.

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