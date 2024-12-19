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Путин передал привет Си Цзиньпину

Путин передал привет лидеру Китая Си Цзиньпину, назвав его своим другом

Президент РФ Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции передал привет лидеру Китая Си Цзиньпину, назвав его своим другом.

«Самые наилучшие приветы лидеру Китайской Народной Республики, человеку, которого я считаю своим другом, председателю Си Цзиньпину», — сказал он.

По словам Путина, Россия и Китай практически всегда координируют свои действия на международной арене.

Он напомнил, что в следующем году будет праздноваться 75-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. Российский лидер отметил, что за последние десятилетия уровень и качество отношений стали такими, которых на протяжении всей истории не было никогда.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин оценил объем объем торговли России и Китая.

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Прямая линия Путина — 2024
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