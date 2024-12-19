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Путин оценил объем торговли России и Китая

Путин: объем торговли РФ и КНР составляет $220-240 млрд

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Товарооборот между Россией и Китаем, по разным оценкам, составляет от $220 до $240 млрд, и рост объема торговли между странами продолжается, сообщил президент Владимир Путин на прямой линии.

На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на данные китайской таможни написало, что в ноябре экспорт из Китая в Россию снизился в юанях на 10,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, что стало первым падением за четыре месяца. В октябре экспорт, напротив, вырос на 24%, и такое резкое падение оказалось неожиданным.

Импорт из России в Китай также показал ухудшение, сократившись на 7,4% по сравнению с 4,3% в октябре. При этом китайская таможня не публикует данные о поставках в обе стороны. Объем взаимной торговли между Россией и Китаем составил 145,9 миллиарда юаней (приблизительно 20,14 миллиарда долларов), что на 5% меньше, чем в предыдущем месяце.

В первой половине декабря газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов написала, что доля экспорта угля из России в Китай (считается ключевым рынком сбыта) в январе — октябре сократилась на 5 п.п., до отметки в 18%.

Ранее стало известно, на сколько вырос товарооборот между Россией и Китаем в 2024 году.

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