Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о полном доверии между Россией и Китаем

Путин: Россия и Китай координируют действия на международном уровне

close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Все, что Россия и Китай делают в отношении друг друга, основано на полном доверии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Очень многое происходило в истории отношений РФ и Китая, но за последние годы уровень и качество отношений такие, как никогда», — отметил президент.

Путин отметил, что в последние 10 лет отношения вышли на новый уровень. Все основано на полном доверии. Мы ничего не делаем, что противоречит отношениям.

Глава государства подчеркнул, что все, что делают страны в отношении друг друга, основано на полном доверии к политике со стороны Москвы и Пекина. Россия и Китай ничего не делают, что противоречило бы обоюдным интересам.

Путин также указал, что стороны делают очень многое, что отвечает интересам как китайского народа, так и народов Российской Федерации.

Среди прочего, говоря о двух странах, российский лидер отметил, что Россия и Китай являются наиболее пострадавшими странами во время Второй мировой войны.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия продолжат углублять политическое взаимодействие, а также последовательно расширять практическое сотрудничество во всех сферах.

Ранее Путин рассказал о целях БРИКС.

Все новости на тему:
Прямая линия Путина — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами