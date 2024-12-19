Путин заявил о полном доверии между Россией и Китаем

Все, что Россия и Китай делают в отношении друг друга, основано на полном доверии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Очень многое происходило в истории отношений РФ и Китая, но за последние годы уровень и качество отношений такие, как никогда», — отметил президент.

Путин отметил, что в последние 10 лет отношения вышли на новый уровень. Все основано на полном доверии. Мы ничего не делаем, что противоречит отношениям.

Глава государства подчеркнул, что все, что делают страны в отношении друг друга, основано на полном доверии к политике со стороны Москвы и Пекина. Россия и Китай ничего не делают, что противоречило бы обоюдным интересам.

Путин также указал, что стороны делают очень многое, что отвечает интересам как китайского народа, так и народов Российской Федерации.

Среди прочего, говоря о двух странах, российский лидер отметил, что Россия и Китай являются наиболее пострадавшими странами во время Второй мировой войны.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия продолжат углублять политическое взаимодействие, а также последовательно расширять практическое сотрудничество во всех сферах.

Ранее Путин рассказал о целях БРИКС.