Путин назвал наиболее пострадавшие страны во время Второй мировой войны

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время прямой линии назвал Россию и Китай наиболее пострадавшими странами во время Второй мировой войны.

По его словам, в России по разным оценкам потери во время войны составили 27 млн, в Китае — более 30 млн человек.

«Мы были вместе тогда, и сейчас мы вместе. Это главный фактор стабильности в мировых делах», — заключил глава государства.

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным — ежегодное мероприятие, во время которого глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, рассказывает о ситуации в стране и представляет свою позицию по вопросам экономики, внутренней и внешней политики.

В 2022 году прямую линию не проводили, а в 2023-м она была совмещена с большой пресс-конференцией и получила название «Итоги года с Владимиром Путиным». Мероприятие длилось 4 часа и 3 минуты, глава государства ответил на 67 вопросов.

По данным канала «Россия 24», в этом году число обращений на прямую линию приблизилось к 2 млн за три часа до эфира. Сам Путин 14 декабря заявил, что изучил вопросы, поступившие к прямой линии, и увидел в них много нерешенных проблем.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой конференции президента.

Ранее Путин ответил на вопрос, сколько продлится СВО.