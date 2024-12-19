Путин рассказал о целях БРИКС

БРИКС не является инструментом противодействия странам Запада. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время прямой линии.

«БРИКС — не инструмент противодействия Западу. Мы не работаем против кого-то, мы работаем за... за интересы участников. Никакой концентрационной повестки в сообществе. Развивается БРИКС быстро. Много государств проявляют интерес к развитию БРИКС, так как работа выстраивается на взаимном уважении. Все вопросы решаются консенсусом, нет больших и малых государств», — сказал российский лидер.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо них, встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и прочих. 16 октября в Казани состоялся саммит БРИКС.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в МИД РФ заявили, что БРИКС не посягает на доллар, а делает выводы из политики Запада.