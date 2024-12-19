Путин напомнил, что столицей России мог стать Таганрог

Президент России Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии, что российский император Петр I планировал перенести столицу из Москвы и выбирал между Таганрогом и Санкт-Петербургом.

Так глава государства прокомментировал перевод некоторых федеральных органов власти и крупных компаний в регионы, в частности, информацию о переезде в Красноярск головного офиса компании «Русгидро».

По словам Путина, сейчас судебная власть сконцентрирована в Санкт-Петербурге, благодаря чему он обладает функциями столичного города.

До этого президент заявил, что Россия в настоящее время становится по-настоящему суверенным государством. Он отметил, что США и их союзники хотели бы, чтобы Россия находилась в ослабленном состоянии. Однако, вопреки ожиданиям западных держав, за последние два–три года страна стала гораздо сильнее, подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что Россия продолжает укреплять свою обороноспособность и сейчас находится на самом высоком месте в мире в плане боеготовности, это же касается отечественной оборонной промышленности.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию. Мероприятие проводится в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии в третий раз.

Ранее Путин заявил, что с Россией воют все страны НАТО.