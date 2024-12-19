Путин заявил, что с Россией воют все страны НАТО

Российские военнослужащие успешно продвигаются на линии фронта, хотя с Россией воюет «практически все страны Североатлантического альянса». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

Он подчеркнул, что принимать решения РФ будет без оглядки на чужое мнение.

«Мы уже мало от кого зависим, мы уже в состоянии держаться на ногах с точки зрения экономики», — сказал глава государства.

Путин отметил, что снаряды в западных странах подорожали.

«Снаряды на Западе подорожали в 4 раза, странам альянса не хватит и 3% ВВП на оборону», — подчеркнул российский лидер.

Также Путин заявил, что с избранным президентом США Дональдом Трампом будет о чем поговорить.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.£

Ранее Путин заявил, что на Украине «много наших ребят».