Путин высоко оценил боеготовность российской армии

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что боеготовность Вооруженных сил (ВС) России находится на самом высоком месте в мире.

«Боеготовность российской армии находится на самом высоком месте в мире, то же самое касается ОПК (оборонно-промышленного комплекса — прим. ред.)», — сказал российский лидер.

По его словам, успехи ВС РФ обусловлены в том числе ростом оборонной промышленности и наличием новой техники.

Он отметил, что с Россией фактически воют все страны Североатлантического альянса.

Также Путин сообщил, что в ходе специальной военной операции ВС РФ возвращают территории квадратными километрами. Он подчеркнул, что российские бойцы действуют на фронте героически, возможности армии России возрастают.

До этого глава государства предложил Западу провести «технологическую дуэль», чтобы проверить уязвимость «Орешника» перед средствами противовоздушной обороны (ПВО).

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию. Мероприятие проводится в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии в третий раз.

Ранее Путин рассказал, на что способен русский человек с дрожащими руками.