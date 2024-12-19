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Путин дал оценку врио губернатора республики Коми

Путин назвал врио главы Коми Гольдштейна хорошим руководителем

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Временно исполняющий обязанности главы республики Коми Ростислав Гольдштейн является хорошим, чутким, стабильным и системным руководителем. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года.

«Он хороший руководитель, чуткий человек и очень такой стабильный и системный. Я надеюсь, что у него все получится», — отметил президент.

5 ноября стало известно, что Владимир Уйба покинул пост главы республики Коми в связи с переходом на новое место работы. Он получил пост первого заместителя начальника Главного военно-медицинского управления министерства обороны Российской Федерации. Врио главы республики Коми был назначен Гольдштейн.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Мероприятие проводится в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии в третий раз.

Ранее Путин ответил на вопрос, сколько продлится СВО.

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Прямая линия Путина — 2024
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