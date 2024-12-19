Путин ответил на вопрос о реакции Запада на ядерную доктрину РФ

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о реакции стран Запада на то, что РФ поменяла свою ядерную доктрину.

По его словам, он не знает, правильно ли Запад понял изменения в российской ядерной доктрине.

Также Путин назвал защиту Белоруссии очень важной компонентой обновленной ядерной доктрины России. Он отметил, что Москва это делает по согласованию с Минском.

В четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Второй год подряд формат совмещен с большой пресс-конференцией: вопросы президенту задают как граждане, так и журналисты. Количество обращений к началу прямой линии с Путиным превысило 2,2 млн. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин ответил на вопрос о том, что «мир сошел с ума».