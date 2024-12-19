Путин рассказал, что сделает Россия ради безопасности Белоруссии

Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии. Об этом на прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы сделаем все чтобы обеспечить безопасность Республики Белоруссия, это мы делаем по согласованию с Лукашенко. Это важный компонент обновленной ядерной стратегии», — подчеркнул он.

Путин в рамках прямой линии также подчеркнул, что ракетный комплекс «Орешник» является новым оружием. Президент отметил, что новая ракета основана на разработках «уже российского периода времени». Также Путин рассказал, что принимал участие в принятии решения о производстве «Орешника».

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин ответил на вопрос о том, что «мир сошел с ума».