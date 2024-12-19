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Путин ответил на вопрос о том, что «мир сошел с ума»

Путин: когда у нас все стабильно, людям скучно и хочется «движухи»

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Михаил Терещенко/ТАСС

Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос ведущей Александры Суворовой о том, что «мир сошел с ума».

По мнению российского лидера, когда международная и внутренняя ситуация стабильны, людям становится скучно, но как только приходит «движуха», «все свистит у виска», начинается «ужас-ужас-ужас».

«К сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас-ужас. Но не ужас-ужас-ужас...» — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, как России справляться с вызовами, когда весь мир «сходит с ума».

Глава государства назвал первый вопрос ведущей «провокационным» и призвал говорить об экономике.

Также Путин заявил, что для России суверенитет особенно важен.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил, что одним из наиболее важных инструментов для защиты суверенитета России являются ядерные силы страны.

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Прямая линия Путина — 2024
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