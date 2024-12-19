Путин объяснил назначение Хинштейна в Курскую область

Президент России Владимир Путин объяснил назначение Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

По его словам, Хинштейн был назначен на эту должность, потому что умеет работать с людьми. Он также назвал экс-депутата опытным человеком.

По словам главы государства, Хинштейн будет индивидуально работать с жителями Курской области.

Путин назначил депутата Хинштейна врио губернатора Курской области 5 декабря.

12 декабря хакеры атаковали прямую линию с Хинштейном, из-за чего многие жители Курской области не смогли дозвониться в студию. Сообщившая об этом ведущая мероприятия подчеркнула, что исполняющий обязанности губернатора намерен в письменном виде ответить на вопросы граждан, не попавшие в эфир в результате действий злоумышленников.

В четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Второй год подряд формат совмещен с большой пресс-конференцией: вопросы президенту задают как граждане, так и журналисты. Количество обращений к началу прямой линии с Путиным превысило 2,2 млн. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Хинштейн пообещал «волшебный пендель» чиновникам, ответственным за восстановление жилья в Курской области.