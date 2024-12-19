Путин назвал место России в мировой экономике

Международные финансово-экономические институты поставили Россию на первое место по росту экономики среди европейских стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

Он добавил, что по объему экономики по паритету покупательной способности наша страна находится на четвертом месте в мире.

«Впереди Китай, США, Индия. Мы обогнали еще в прошлом году Германию и в этом году обогнали Японию», — сказал глава государства.

Путин добавил, что рост экономики России в этом году может достичь даже и 4%.

Также глава российского государства заявил, что Центральный банк мог бы эффективнее и раньше использовать инструменты, не связанные с ростом ставки. Он добавил, что инфляция в России является тревожным сигналом.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате прямой линии и пресс-конференции. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Мероприятие проводится в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии в третий раз.

Ранее Ксения Собчак пришла на прямую линию с Путиным.