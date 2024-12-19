Зеленский сообщил, когда спецпосланник Трампа по Украине приедет в Киев

Визит спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога запланирован на начало января. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина.

«[Визит] состоится в начале января. Мы ждем господина Келлога. Тогда поговорим, что он имел в виду», — сказал Зеленский в ответ на просьбу журналиста прокомментировать слова Келлога о возможности переговоров с Россией по урегулированию конфликта.

18 декабря Келлог заявил, что Москва и Киев готовы к началу диалога о мире. По его словам, у Трампа есть «правильные возможности и способности», чтобы завершить конфликт на Украине в ближайшее время.

В начале декабря OSW Report опубликовал одну из первых версий плана посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Он содержит пять пунктов. Первый — прекращение изоляции России и налаживание контактов с президентом России Владимиром Путиным. Второй — оказание давления на Москву и Киев с целью начала переговоров.

Третий пункт предполагает некоторые уступки России, в четвертом пункте рассматривается вопрос о поддержке Киева, а завершающий пункт плана предполагает, что Вашингтон прекратит военную помощь Киеву, если тот не пойдет на мирные переговоры.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия готова рассмотреть предложения Трампа по Украине.