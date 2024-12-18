Спецпосланник Трампа рассказал о возможностях завершить конфликт до конца года

Будущий спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что у избранного президента США есть все возможности, чтобы завершить конфликт на Украине в ближайшее время. Так в беседе с Fox News он ответил на вопрос о вероятности завершения боевых действий до конца года.

«Президент Трамп, который дал это обещание во время избирательной кампании, действительно выполнит его, и это завершится. У него есть правильные возможности и способности для этого», — сказал Келлог.

Также он выразил мнение, что Москва и Киев готовы к началу диалога о мире.

13 декабря команда Дональда Трампа начала обсуждение украинского конфликта с администрацией Джо Байдена и представителями Украины. Киев назвал атмосферу переговоров позитивной, но конкретных предложений по урегулированию пока не получил. Источники NBC News допускают, что Трамп может ограничить поддержку Украины в НАТО, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее лидеры Евросоюза потребовали от Трампа не бросать Украину.