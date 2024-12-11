Россия готова рассмотреть предложения Трампа по Украине

Россия выражает готовность изучить позицию и предложения избранного президента США Дональда Трампа по Украине, если его будущая администрация будет подходить к вопросу серьезно. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Рябков добавил, что при этом готовность Москвы изучить предложения по урегулированию на Украине не означают соглашения с позицией Запада.

В начале декабря агентство Reuters, ссылаясь на источники, близкие к Трампу, и анализ предложений по плану его советников, писало, что План по урегулированию украинского конфликта Трампа включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве Украины в НАТО.

Кроме того, OSW Report публиковало одну из первых версий плана спецпосланника США по Украине Кита Келлога, содержащего пять пунктов.

Первый — прекращение изоляции России и налаживание контактов с президентом РФ Владимиром Путиным. Второй — оказание давления на Москву и Киев с целью начала переговоров.

Третий пункт предполагает некоторые уступки России, а именно: отказ от рассмотрения вопроса о принятии Украины в НАТО на 10 лет, сохранение за Москвой занятых территорий. Кроме того, предусмотрена постепенная отмена санкций и нормализация отношений со Штатами, если будет заключен мир, «приемлемый для Украины».

В четвертом пункте рассматривается вопрос о поддержке Киева. Предлагается дать Украине двусторонние гарантии безопасности и продолжать оказывать ей военную поддержку. Кроме того, стране разрешат официально не признавать контроль России над территориями, но запретят решать вопрос силовым путем.

Ранее в МИД РФ прокомментировали план Келлога по Украине.