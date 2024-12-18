Алиев призвал ЕС держаться подальше от Азербайджана

Евросоюзу стоит держаться от Азербайджана и остального мира подальше, если с точки зрения местных властей это «джунгли». Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости.

Таким образом он напомнил о словах бывшего главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Европа — это цветущий сад, а все остальное — джунгли.

«Что касается Борреля, я думаю, что, если бы он жил на несколько десятилетий раньше, он был бы хорошим министром иностранных дел диктатора Франко. Ему просто не повезло жить в другое время», — сказал Алиев.

В том же интервью Алиев пожелал России мира в 2025 году, а команде российского лидера Владимира Путина — решимости. Он подчеркнул, что любое общество в тяжелый период консолидируется, это и происходит в России.

Также азербайджанский лидер в ходе интервью поднял тему вероятного конфликта НАТО и России. Сценарий, при котором между Россией и альянсом начнется война, будет сопоставим с мировым апокалипсисом.

Ранее Алиев заявил, что на границе Азербайджана и Армении создана инфраструктура НАТО.