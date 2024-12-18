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Алиев заявил, что Армения выйдет из ОДКБ после отмашки Вашингтона

Алиев: Армения фактически вышла из ОДКБ и ждет отмашки из Вашингтона

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Пресс-служба президента Азербайджана/РИА Новости

Армения фактически уже вышла из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а официально она покинет ее после отмашки американской стороны. Об этом в интервью РИА Новости заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Армения понятно, куда идет. Она из ОДКБ де-факто вышла», — заявил он.

По словам Алиева, когда Армения получит сигнал от США, то выйдет из ОДКБ официально.

До этого руководитель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович заявил, что в случае, если Армения решит разорвать отношения с Россией, Запад ей вряд ли поможет. По его словам, США и их союзники заинтересованы исключительно в дестабилизации на Кавказе.

В феврале 2024 года Пашинян объявил о заморозке участия Армении в ОДКБ. Он аргументировал это тем, что договор не выполнялся в отношении Еревана, особенно в 2021-2022 годах. В мае пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что страна не будет участвовать в финансировании деятельности организации в 2024 году.

Ранее глава МИД Армении пожаловался на равнодушие ОДКБ.

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