Алиев пожелал команде Путина решимости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пожелал России мира в 2025 году, а команде российского лидера Владимира Путина — решимости. Об этом азербайджанский лидер заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости.

«Первое, что приходит в голову, это мир. Чтобы в 2025 году война закончилась, люди вернулись домой и жили в мире, учились понимать друг друга», — сказал Алиев.

Президент Азербайджана добавил, что РФ следует пожелать уверенности в своих силах, а команде Путина — решимости, особенно в свете санкционной политики Запада, направленной против экономики России.

Алиев отметил, что любое общество в тяжелый период консолидируется, что и происходит в России. По его словам, Азербайджан и Россию сближает также приверженность национальным корням и традиционным ценностям.

Также азербайджанский лидер в ходе интервью поднял тему вероятного конфликта НАТО и России. Сценарий, при котором между Россией и альянсом начнется война, будет сопоставим с мировым апокалипсисом. Алиев отметил, что в случае подобного конфликта ни одна страна не станет победителем, даже расположенные далеко от РФ и НАТО государства не смогут чувствовать себя в безопасности.

Ранее Алиев назвал администрацию Байдена «навязчивой».