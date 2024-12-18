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Президент Азербайджана предрек апокалипсис в случае войны России и НАТО

Алиев: сценарий возможной войны России и НАТО станет апокалипсисом

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РИА Новости

Сценарий, при котором между Россией и НАТО начнется война, будет сопоставим с мировым апокалипсисом. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости.

Азербайджанский лидер отметил, что в случае подобного конфликта ни одна страна не станет победителем. По его словам, даже расположенные далеко от России и НАТО государства не смогут чувствовать себя в безопасности.

«Я думаю, что хватит политической мудрости и в Вашингтоне, и в Москве, а также и в других столицах для того, чтобы такой кошмарный сценарий не реализовался», — сказал Алиев.

6 декабря заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ стремится не допустить прямого конфликта с Североатлантическим альянсом. По его мнению, хотя практические действия США и других членов НАТО ведут именно в направлении глобального противостояния, подобный сценарий не предопределен.

Ранее Меркель раскрыла, как Германия помогла избежать войны с Россией в 2008 году.

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