Алиев заявил, что на границе Азербайджана и Армении создана инфраструктура НАТО

На границе Азербайджана и Армении под видом наблюдателей Евросоюза создана инфраструктура НАТО. Об этом заявил в интервью РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Под видом так называемых европейских наблюдателей на границе с нами, с армянской стороны, создана инфраструктура НАТО», — заявил он.

По словам Алиева, вопрос отправки наблюдателей был согласован с Баку в 2022 году. Он добавил, что была договоренность о том, что ограниченный контингент ЕС будет размещен на два месяца, однако миссию продлили без согласования с азербайджанской стороной. Алиев добавил, что количество наблюдателей ЕС было увеличено на более чем 200 человек.

«Более того, эта миссия плавно превратилась в миссию НАТО, поскольку туда подключились представители Канады», — добавил Алиев.

20 марта парламент Армении ратифицировал соглашение между страной и Европейским союзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном. Соответствующее соглашение между Ереваном и ЕС было подписано в ноябре 2023 года.

До этого Европейский парламент принял резолюцию об укреплении связей с Арменией и призвал изучить предложение о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван нацелен на углубление отношений с Евросоюзом.