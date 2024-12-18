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Орбан призвал Зеленского принять решение о рождественском перемирии

Орбан: Зеленский должен однозначно ответить, принимать ли перемирие на Рождество

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Yves Herman/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал украинского лидера Владимира Зеленского дать однозначный ответ на предложение о прекращении огня на период Рождества, которое все еще в силе. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Предложение о прекращении огня лежит на столе. Примите или отклоните его. Это ваша ответственность», — написал Орбан.

11 декабря Орбан сообщил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он озвучил российскому лидеру свою идею о перемирии, и Москва выразила готовность рассмотреть предложение.

Зеленский в свою очередь резко раскритиковал звонок Орбана Путину. Он призвал «не играть на собственный имидж за счет единства» и заявил, что разговоры об Украине не должны происходить без Украины.

15 декабря глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Орбан хотел поговорить по телефону с Зеленским, однако Киев отказал Будапешту после соответствующего запроса. По словам дипломата, Орбан хотел предложить украинскому лидеру заключить с Россией рождественское перемирие и провести масштабный обмен пленными.

Ранее Ермак назвал условие начала переговоров с Россией.

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