Зеленский понадеялся, что Орбан «не будет звонить хотя бы Асаду»

Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал звонок премьера Венгрии Виктора Орбана Владимиру Путину в рамках миротворческих усилий по урегулированию конфликта Москвы и Киева. В своем Telegram-канале он выразил надежду, что Орбан «не будет хотя бы Асаду в Москву звонить».

«Совершенно понятно, что для достижения реального мира и гарантированной безопасности нужны решимость Америки, единство Европы и настроенность всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН», — говорится в публикации.

Зеленский призвал «не играть на собственный имидж за счет единства» и заявил, что разговоры об Украине не должны происходить без Украины. Он также выразил благодарность Трампу и европейским лидерам, которые ищут решение конфликта «ради настоящего мира».

11 декабря Виктор Орбан сообщил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Премьер Венгрии подчеркнул, что в настоящее время весь мир живет в самые опасные недели конфликта. Орбан указал, что стороны используют все имеющиеся в распоряжении дипломатические средства, чтобы максимально содействовать прекращению огня и миру.

В свою очередь, Путин сообщил Орбану о деструктивной позиции Киева, которая исключает возможности для урегулирования конфликта. Премьер Венгрии выразил заинтересованность в активном сотрудничестве для совместного поиска дипломатического решения украинского кризиса.

Ранее МИД Венгрии объяснил значение разговора Орбана и Путина.